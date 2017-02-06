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6 февраля 17, 18:03
Израиль рассчитывает на США и Британию в борьбе с Ираном
израиль
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй он намерен достичь консенсуса в вопросе ракетных испытаний Ирана.

При этом он подчеркнул, что лучшим выходом из ситуации станет трехстороннее сотрудничество Израиля, Великобритании и США, передает Bloomberg. Нетаньяху встретится с Терезой Мэй и главой британского МИДа Борисом Джонсоном 6 февраля, а 15 февраля он посетит Белый дом.

При этом чиновник надеется, что во время визитов он сможет обсудить ответные действия Ирану, который, по его мнению, своей агрессией испытывает пределы терпения западных стран.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Иран самой большой угрозой. 
URA-Inform
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