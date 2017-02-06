Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
27.08
RUB
0.46
EUR
29.09
USD
27.14
RUB
0.46
EUR
29.82
USD
27.71
RUB
0.47
Новости
Мир
6 февраля 17, 18:10
ФСБ объяснила пограничную зону с Беларусью
беларусь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мера принята с целью борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, заявили в ведомстве.
В ведомстве заявили, эта мера принята с целью борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой.

В российском ФСБ объяснили, с чем связано решение о создании пограничной зоны с Беларусью.

На днях ФСБ ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью. Тогда утверждалось, что это нужно для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ". В свою очередь Беларусь раскритиковала Россию за ограничения въезда.

В ведомстве заявили, эта мера принята с целью борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой.

При этом в ФСБ отметили, что документы по пограничной зоне не накладывают ограничений на свободу пересечения границы белорусскими и российскими гражданами, на их транспорт и багаж, а также не противоречат нормам международных договоров между Беларусью и Россией.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава ФСБ России Александр Бортников одним росчерком пера перечеркнул соглашение между Беларусью и Россией по государственной границе.
Korrespondent
Ещё по теме:
САП взялась за "Стену" Яценюка: куда ушли 600 млн грн?
Придет Россия - вас на столбах повесят, - Монтян (ВИДЕО)
Украинские катера дали отпор кораблю РФ возле границы. ВИДЕО
Фото: МВД показало какой будет граница с Россией к 2018 году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Крупнейший ритейлер США отказался от бренда Иванки Трамп
noimageАмериканские истребители не могут летать?
noimageЭксперт из США считает, что Трампом легко манипулировать
noimageТайная полиция Сталина известна, но преступления не признаны
noimageИнвестиции в Россию выросли на волне Трампа
Лента новостей
Загрузка...