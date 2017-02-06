ФСБ объяснила пограничную зону с Беларусью

В российском ФСБ объяснили, с чем связано решение о создании пограничной зоны с Беларусью.

На днях ФСБ ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью. Тогда утверждалось, что это нужно для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ". В свою очередь Беларусь раскритиковала Россию за ограничения въезда.

В ведомстве заявили, эта мера принята с целью борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой.

При этом в ФСБ отметили, что документы по пограничной зоне не накладывают ограничений на свободу пересечения границы белорусскими и российскими гражданами, на их транспорт и багаж, а также не противоречат нормам международных договоров между Беларусью и Россией.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава ФСБ России Александр Бортников одним росчерком пера перечеркнул соглашение между Беларусью и Россией по государственной границе.