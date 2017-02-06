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6 февраля 17, 18:16
Трамп считает опросы по его политике в США "фейковыми"
Трамп
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Большинство СМИ генерируют фейковые новости, чтобы маргинализовать его как политика, говорит Трамп.
Большинство СМИ генерируют фейковые новости, чтобы маргинализовать его как политика, говорит Трамп.

Американский Дональд Трамп заявил, что негативные опросы относительно его политики в США являются "фейковыми". Об этом он написал в Twitter.

"Любые негативные опросы являются фейковыми новостями, так же, как опрос CNN, ABC, NBC во время избирательной кампании. К сожалению, люди хотят безопасности на границах и тщательных проверок", - отметил Трамп.

Американский лидер также заявил, что большинство СМИ генерируют фейковые новости, чтобы маргинализовать его как политика.

"Я принимаю свои решения, главным образом опираясь на собранные данные, и все это знают. Некоторые СМИ публикуют фейковые новости чтобы столкнуть на обочину", - резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп недоволен приостановлением указа о мигрантах.
Korrespondent
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