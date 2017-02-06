Трамп считает опросы по его политике в США "фейковыми"

Американский Дональд Трамп заявил, что негативные опросы относительно его политики в США являются "фейковыми". Об этом он написал в Twitter.

"Любые негативные опросы являются фейковыми новостями, так же, как опрос CNN, ABC, NBC во время избирательной кампании. К сожалению, люди хотят безопасности на границах и тщательных проверок", - отметил Трамп.

Американский лидер также заявил, что большинство СМИ генерируют фейковые новости, чтобы маргинализовать его как политика.

"Я принимаю свои решения, главным образом опираясь на собранные данные, и все это знают. Некоторые СМИ публикуют фейковые новости чтобы столкнуть на обочину", - резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп недоволен приостановлением указа о мигрантах.