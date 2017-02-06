Российская армия увеличила закупки надувных танков и ракет

Минобороны России в 2016 году почти в два раза увеличило заказы средств имитации и маскировки военной техники. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителя компании Русбал Алексея Комарова.

Эта фирма специализируется на производстве надувных пневмомакетов образцов военной техники.

"Сегодня заказывается практически весь диапазон продукции, которую производит компания. Это макеты самолетов, сухопутной военной техники типа танков, ракетных комплексов", – сказал Комаров.

По его словам, заказы на эту продукцию в 2016 году по сравнению с 2015 годом "увеличились примерно на 80%".

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатывается развертывание средств имитации – надувных пневмомакетов различного вооружения. В том числе упоминались макеты истребителей МиГ-31 и зенитных ракетных систем С-300, танков Т-80 и ракетных комплексов Точка-У.

По словам Комарова, в 2017 году заказ на поставку средств маскировки и имитации еще возрастет. "Причем – по всей номенклатуре выпускаемой компанией продукции", – отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что "сейчас создается совершенно новая техника маскировки и имитации инженерного вооружения на самой совершенной научной, технической и технологической основе".

Как сообщал Корреспондент.net, Минобороны РФ начало массовые закупки надувной военной техники весной 2013 года, примерно за год до вооруженной аннексии Крыма, конфронтации с Украиной и странами Запада.