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6 февраля 17, 18:20
Инвестиции в Россию выросли на волне Трампа
Трамп
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Снижение геополитических рисков - одна из причин, по которой инвесторы начали устремляться в Россию после нескольких лет снижения доли российских акций в своих портфелях.

За несколько недель до инаугурации Дональд Трамп опубликовал ряд комментариев в Twitter о России. "Хорошие отношения с Россией - это хорошо", - написал, в том числе, миллиардер. Этот твит - один из серии позитивных заявлений, которые новый президент США сделал о России и Владимире Путине за прошедший год, - "был воспринят многими инвесторами как последний сигнал того, что геополитические риски вокруг России снижаются", пишет Аттракта Муни в британском деловом издании Financial Times. "Снижение риска - одна из причин, по которой инвесторы начали устремляться в страну" после нескольких лет снижения доли российских акций и облигаций в своих портфолио, говорится в статье. Как отмечает автор, в январе индекс ММВБ достиг рекордной отметки.

Как пишет газета, по словам Колина Крофта, менеджера в инвестиционном фонде Jupiter Emerging European Opportunities fund, "существует убедительный инвестиционный кейс в пользу России". Сам Крофт увеличил аллокации на Россию до 58%, по сравнению с 45%, которые он имел 18 месяцев назад.

В 2014 году санкции ЕС и США внесли свой вклад в падение рубля, напоминает автор. Также тяжелым ударом по экономике стал спад цены на нефть с середины 2014 года, и в России началась рецессия, говорится в статье. "Однако в прошлом году российский рынок акций укрепился, и появились признаки возвращения к росту, - пишет журналистка. - Треть из 15 наиболее успешных фондов в мире в 2016 году были фондами, специализирующимися на инвестициях в российский рынок ценных бумаг, по данным аналитической компании Morningstar".

Лукас Шмиц, портфельный менеджер в фонде Emerging European fund инвестиционной компании SW Mitchell Capital, ожидает, что и в этом году российские ценные бумаги будут демонстрировать хороший результат. "У нас должен быть достаточно хороший год, потому что российская экономика нормализуется", - сказал менеджер изданию. Он также добавил, что "улучшение отношений с США будет бонусом". В свою очередь, Джэн Дэн, аналитик в Ashmore Group, инвестиционной компании, специализирующейся на развивающихся рынках, заявил газете, что ожидает снижения ставки ЦБ в 2017 году.

Однако, когда Россия в мае прошлого года вернулась на международный долговой рынок, многие международные инвесторы, включая, например, инвестиционную фирму Neuberger Berman, не купили российские долговые облигации из-за санкций, а также из-за опасений, что бонды не будут подлежать расчету, говорится в статье. "Но это не единственные опасения, волнующие инвесторов в Россию, - пишет автор. - Политический климат остается нестабильным, особенно из-за действий России на Украине и в Сирии, где она поддерживает режим Асада". Кроме того, как напоминает журналистка, в январе группа американских сенаторов предложила законопроект о новых санкциях против России.

Патрис Лемонньер, глава отдела ценных бумаг развивающихся рынков в фонде Amundi, также заявил изданию, что "одной из проблем сейчас является то, что рекомендация держать долю России выше рынка в портфелях инвестиций становится все более распространенной среди менеджеров". По словам Лемоннье, "доля выше рынка становится тревожным фактором, несмотря на позитивные макроэкономические показатели". "Если в России будет все больше и больше людей, может стать сложно найти, куда инвестировать", - отметил менеджер.

Как отметил в беседе с изданием Джэн Дэн из Ashmore Group, "Дональд Трамп, судя по всему, считает Путина отличным парнем, и если это, в конечном счете, приведет к смягчению санкций против России, это, естественно, будет позитивно". "Оценочная стоимость российских акций, облигаций и валюты остается низкой, - отметил аналитик. - Если будет смягчение санкций, оно еще больше поможет. По сравнению с рынком облигаций развитых экономик, российские рынки - надежнее и доходнее".
Inopressa
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