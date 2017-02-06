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6 февраля 17, 18:33
Крупнейший ритейлер США отказался от бренда Иванки Трамп
Иванка Трамп
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Бойкот президента США сказался на продажах бренда его дочери Иванки Трамп — они катастрофически упали

Крупнейшая сеть американских универмагов Nordstrom приняла решение прекратить продажи именного бренда дочери Дональда Трампа.

При этом представители магазина заявили, что с политикой ее отца — президента США Дональда Трампа — это никак не связано, что "это только бизнес". По их словам, решение основано исключительно на финансовых показателях и было принято из-за очень низких продаж марки Ivanka Trump, пишет buro247.

"В нашем портфолио более 2 тысяч брендов. Каждый сезон мы отказываемся от 10% марок и заменяем их на новые, более перспективные", — прокомментировала пресс-служба Nordstrom.

Впрочем, многие все же связывают это решение ритейлера с бойкотом в рамках гражданской инициативы #GrabYourWallet, которая проходит с ноября 2016 года. Этот онлайн-проект представляет собой список компаний, которые ведут бизнес с семьей Трампа и обогащаются за ее счет.

Так как Nordstrom уже сделал заказ на весеннюю коллекцию, предполагается, что сеть будет продавать марку Иванки Трамп только в оффлайн-магазинах, но не онлайн.

Ранее Иванка Трамп объявила, что покидает свой именной бренд одежды. Марка не закроется, но продолжит работать без основательницы. Иванка также оставляет пост вице-президента в Trump Organization и продает свои акции. Это связывают с тем, что муж Иванки Джаред Кушнер назначен старшим советником нового президента США (и по совместительству — своего тестя).
Delo
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