Никола Стерджен убеждена, что сделает Шотландию независимой

Об этом сообщает Associated Press.

Также Стерджен считает, что Шотландия должна получить место в ООН наряду с другими государствами мира. При этом новый референдум о независимости будет проводиться на той же основе, что и предыдущий.

Шотландский первый министр подчеркнула, что если ее страна отделится от Великобритании, она все ровно должна сохранить свободную торговлю с Англией. Поскольку, торговля с Англией - это взаимная выгода двух государств.

"Я хочу этого наряду с торговлей в рамках общего рынка, потому что это очень важно для интересов Шотландии”, – отметила первый министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Британии отказало Шотландии в проведении референдума. Таким образом, власти Британии отказали Шотландии в проведении повторного референдума о независимости от Великобритании.