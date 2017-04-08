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6 апреля 17, 12:42
Никола Стерджен убеждена, что сделает Шотландию независимой
шотландия,Никола Стерджен
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Первый министр из Шотландии Никола Стерджен уверена, что за ее время пребывания у власти, страна станет независимым государством.

Об этом сообщает Associated Press.

Также Стерджен считает, что Шотландия должна получить место в ООН наряду с другими государствами мира. При этом новый референдум о независимости будет проводиться на той же основе, что и предыдущий.

Шотландский первый министр подчеркнула, что если ее страна отделится от Великобритании, она все ровно должна сохранить свободную торговлю с Англией. Поскольку, торговля с Англией  - это взаимная выгода двух государств.

"Я хочу этого наряду с торговлей в рамках общего рынка, потому что это очень важно для интересов Шотландии”, – отметила первый министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Британии отказало Шотландии в проведении референдума. Таким образом, власти Британии отказали Шотландии в проведении повторного референдума о независимости от Великобритании.
URA-Inform
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