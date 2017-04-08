Россия снова лжет о химатаках в Сирии

Представленная Москвой версия об отравлении газами как минимум 72 человек в сирийском городе Хан-Шейхун, согласно которой сирийская авиация разбомбила лабораторию террористов по производству химического оружия и, таким образом, в гибели людей виноваты повстанцы, "не соответствует действительности", пишет политический обозреватель Der Spiegel Кристоф Зюдов.

Российскому правительству понадобилось 24 часа для того, чтобы предоставить эту версию, "но объяснение представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова имеет целый ряд нестыковок", отмечает журналист. Во-первых, он заявляет, что авиаудар был нанесен "между 11:30 и 12:30 по местному времени". Однако это ложь: "По сообщениям свидетелей, он произошел в 6:30 по местному времени, и первые сообщения об этом в СМИ начали появляться около 9:00 утра по центральноевропейскому времени, то есть около 10:00 по сирийскому. К этому времени уже сообщалось о симптомах газового удушья у жертв".

Далее Конашенков утверждает, что в результате авиаудара был уничтожен "крупный склад боеприпасов террористов, а также военной техники". "Но, если бы это был действительно крупный склад, там бы произошли взрывы и пожар, а на кадрах, опубликованных с места событий, всего этого нет", - указывает Зюдов.

Еще в одном утверждении российского представителя говорится о том, что "из этого крупного арсенала химическое оружие поставлялось в Ирак, и его применение террористами неоднократно подтверждалось международными организациями и официальными иракскими источниками". "Однако, на кого ссылается Конашенков, непонятно, - продолжает автор. - Да, в прошлом группировка "Исламское государство"* неоднократно применяла в Ираке иприт, которые производит сама. (...) Но "Исламское государство"* не активно в городе и в близлежащей провинции. Даже напротив: повстанческий союз, контролирующий эту территорию, враждует с ИГИЛ*, и крайне маловероятно, что "Исламское государство"* могло снабжать джихадистов химоружием".

"В целом, российская версия произошедшего в Хан-Шейхуне полностью вписывается в известный шаблон: режим Башара Асада и его пособники в Москве будут опровергать, запутывать и представлять новые версии до тех пор, пока мировая общественность не засомневается, в какую версию верить. Через несколько месяцев истину установят, но она уже никому не будет интересна", - комментирует Зюдов.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.