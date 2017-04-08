Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.94
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Мир
6 апреля 17, 14:53
Турция: Вскрытие подтвердило,что в Сирии применили химоружие
тело
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вскрытие тел подтвердило применение химоружия.
Проведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб доказало использование химического оружия, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Сообщает об этом Би-Би-Си.
 
"Вскрытие погибших обнаружило, что в Идлибе было использовано химическое оружие", - заявил он.
 
Во втоник сообщалось о газовой атаке в сирийском Идлибе, совершенной при помощи авиаудара. Погибло 72 человека, среди них - 20 детей. Россия заявила, что правительственная авиация Сирии разбомбила склад повстанцев с отравляющими веществами.
 
В России также заявили, что видео о применении химоружия в Сирии носят провокационный и постановочный характер, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
 
Korrespondent
Ещё по теме:
РФ и Асада обвиняют в военных преступлениях в Сирии (ВИДЕО)
Россия и Турция: до компромисса еще далеко
Турция поддержала ракетный удар США в Сирии
В РФ приостановили меморандум о безопасности полетов в Сирии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евросоюз поддерживает ракетные удары США по авиабазе Асада
noimageРФ скрывает гибель своих военных на базе Асада
noimageВот и настал конец псевдоидиллии Путина и Трампа
noimageИсполнитель теракта в Стокгольме - Фото
noimageВ Швеции остановлены все поезда, следующие в Стокгольм
Лента новостей