Турция: Вскрытие подтвердило,что в Сирии применили химоружие

Проведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб доказало использование химического оружия, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Сообщает об этом Би-Би-Си.

"Вскрытие погибших обнаружило, что в Идлибе было использовано химическое оружие", - заявил он.

Во втоник сообщалось о газовой атаке в сирийском Идлибе, совершенной при помощи авиаудара. Погибло 72 человека, среди них - 20 детей. Россия заявила, что правительственная авиация Сирии разбомбила склад повстанцев с отравляющими веществами.

В России также заявили, что видео о применении химоружия в Сирии носят провокационный и постановочный характер, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.