В каких странах больше всего курильщиков - Фото

Представители Международного коллектива ученых составили рейтинг самых курящих стран мира. Лидерами списка оказались азиатские страны Китай, Индия и Индонезия. Полный текст исследования был обнародован в издании The Lancet.

Сообщается, что согласно подсчетам специалистов, первые три страны насчитывают почти 400 миллионов мужчин, которые регулярно курят сигареты, трубки, а также другие табачные изделия.





Что касается женщин, то больше всего курильщиц проживает в США, Китае и Индии - от 13 до 17 миллионов в каждой из стран.

На четвертом месте по количеству курильщиков оказались США, а замкнула первую пятерку Россия.





Далее следуют в списке Бангладеш, Япония, Бразилия, Германия и Филиппины.





Ранее Корреспондент.net сообщал, что по данным ВОЗ курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно.



