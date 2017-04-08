Москва, выгораживая Асада, продолжает лгать

"Сирийцы, на руках у которых близкие умирают, давясь нервно-паралитическими газами, уже знают, что "красная линия" по химическому оружию - фикция", - пишет Independent по поводу атаки сирийской авиации в Хан-Шейхуне. "Асад и его пособники в Москве будут опровергать, запутывать и предоставлять все новые версии", - убежден Der Spiegel. FT призывает Путина "обуздать свое сирийское доверенное лицо", а La Repubblica разъясняет, почему он этого не сделает.

Не менее 72 человек погибли в провинции Идлиб при обстоятельствах, похожих на происходившее в Дамаске в 2013 году, когда 1,4 тыс. умерли, предположительно, от отравления зарином, сообщает редакция The Financial Times. Сирийский режим отрицает причастность к случившемуся, но активисты и западные правительства обвиняют во всем сирийские военные самолеты.

Возвращаясь к химатаке 2013 года, издание пишет: "Проигнорировав им же самим прочерченную "красную линию", президент США Барак Обама позволил Владимиру Путину заполнить этот вакуум. Асад подписал международный договор о запрете химоружия и согласился на ликвидацию своих запасов и инспекционный режим ООН".

Если кто-то теперь стал думать, что возможное содействие Асаду ради борьбы с ИГИЛ* допустимо, его сомнения должны развеяться. "Асад - главный источник нестабильности в Сирии. Его преступления играют на руку ИГИЛ* и "Аль-Каиде"*, - говорится в статье.

Что касается Путина, FT пишет: "Одно дело - спасти режим Асада. Совсем другое дело - стоять рядом, когда твое осмелевшее доверенное лицо сбрасывает бомбы с газами на сирийцев, явно попирая соглашение, гарантом которого является Россия".

Представленная Москвой версия об отравлении газами как минимум 72 человек в сирийском городе Хан-Шейхун, согласно которой сирийская авиация разбомбила лабораторию террористов по производству химического оружия и, таким образом, в гибели людей виноваты повстанцы, "не соответствует действительности", пишет обозреватель Der Spiegel Кристоф Зюдов.

Объяснение представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова имеет целый ряд нестыковок, отмечает журналист. Во-первых, он заявляет, что авиаудар был нанесен "между 11:30 и 12:30 по местному времени", однако уже ранним утром "сообщалось о симптомах газового удушья у жертв".

Далее Конашенков утверждает, что авиация нанесла удар "по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники". "Но, если бы это был действительно крупный склад, там бы произошли взрывы и пожар", - указывает Зюдов.

Еще в одном утверждении говорится, что из этого крупного арсенала химическое оружие поставлялось в Ирак. "Да, в прошлом группировка "Исламское государство"* неоднократно применяла в Ираке иприт, который она производит сама, - признает автор. - Но "Исламское государство"* не активно в этом городе и в близлежащей провинции. Даже напротив: повстанческий союз, контролирующий эту территорию, враждует с ИГИЛ*".

"В целом, российская версия произошедшего в Хан-Шейхуне полностью вписывается в известный шаблон: режим Башара Асада и его пособники в Москве будут опровергать, запутывать и представлять новые версии до тех пор, пока мировая общественность не засомневается, в какую версию верить. Через несколько месяцев истину установят, но она уже никому не будет интересна", - комментирует Зюдов.

Журналист The New York Times также попытался проверить на соответствие фактам заявления российских властей, которые отвергают версию свидетелей и мировых лидеров по поводу химической атаки в северной Сирии во вторник.

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков предположил в среду, что фотографии из Сирии были фейковыми, однако "нет никаких свидетельств того, что видео и фото в сети были сфабрикованы", пишет Маркус. "На изображениях видно, что множество людей, включая детей, погибли во вторник в Хан-Шейхуне на севере Сирии и симптомы соответствовали попаданию в дыхательные пути нервно-паралитического вещества вроде зарина. Спасатели и выжившие также описали эти симптомы".

"Минобороны РФ заявило во вторник, что сирийский самолет нанес удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна между 11:30 и 12:30, - говорится в статье. - Между тем свидетели, врачи и спасатели сказали, что токсичное вещество распространилось после того, как самолеты бомбили город между 6:30 и 7:00 часами".

Российские чиновники заявляют, что сирийский авиаудар поразил "склад боеприпасов террористов", где они изготовляли "фугасы, начиняемые отравляющими веществами" для отправки боевикам в Ирак. Но эксперты указывают: "Если бы был поражен склад с химическим оружием, взрыв, скорее всего, привел бы к сгоранию химиката".

"Российские чиновники заявляют, что нужно винить повстанцев, которые изготовляли химическое оружие на объекте, разрушенном сирийским авиаударом", - пишет далее автор, а "западные лидеры обвинили сирийское правительство (...) и призвали Россию и Иран, поддерживающих Асада, привлечь его к ответственности".

В завершение журналист добавляет, что "расследования США и западных держав касательно химической атаки близ Дамаска в 2013 году, которая привела к смерти более 1,4 тыс. человек, пришли к заключению, что ее совершило сирийское правительство".

"Как сообщает "Сирийская обсерватория по правам человека", за время сирийской гражданской войны произошли десятки химических атак, и, вероятнее всего, они проведены правящим режимом, хотя он вроде бы уничтожил свои запасы химоружия и подписал международную Конвенцию по химическому оружию", - пишет Бетан Маккернан в Independent.

"Сирийцы, вынужденные наблюдать, как их близкие умирают, давясь нервно-паралитическими отравляющими веществами, уже знают, что "красная линия" по химическому оружию - фикция, - говорится в статье. - Использование отравляющих веществ в современном военном деле - реальность, особенно на Ближнем Востоке".

"Если США всерьез хотят принять меры после зверства в Хан-Шейхуне, они должны проследить за тем, чтобы Россия посадила самолеты Асада", - полагает журналистка. "Новорожденный Белый дом Трампа - разрываемый внутренней борьбой за власть - возможно, не готов выполнить эту задачу. Сколько еще сирийцев должно умереть, прежде чем Россию призовут к ответу за ее поддержку режима [Асада]? К сожалению, ответ - "еще много", - резюмирует Маккернан.

"Башару Асаду удалось укрепить свою неприкосновенность в качестве президента Сирии", - пишет известный журналист-международник Бернардо Валли в итальянской La Repubblica.

"В расколотой Сирии Асад, в том числе благодаря российско-иранской поддержке, стал казаться все более незаменимой политической реалией на пути к решению", - говорится в статье. Америка Дональда Трампа смирилась с его присутствием. Дескать, он сражается с ИГИЛ*, а потому полезен. При этом "Белый дом перестал беспокоиться о военных преступлениях, да и в целом о правах человека", сетует автор, добавляя, что "даже после массового убийства в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб во вторник новый американский президент не потребовал ухода дамасского раиса".

"Если действительно его самолеты сбросили бомбы с газом на территорию, занятую оппозицией, - пишет Валли, - это означает, что укрепление режима после отвоевания Алеппо при помощи русских не привело к "детоксикации" Асада, не подтолкнуло его к более респектабельному поведению". Напротив, "широкая (но неединодушная) международная поддержка, видимо, подталкивает его бросать вызов мировой общественности".

"Быть может, - продолжает автор, - благодаря поддержке русских и иранцев у Асада есть ощущение собственной неприкосновенности". Как отмечает Валли, "российское присутствие на Ближнем Востоке, которое придало блеск померкшей мощи Кремля, рассчитывает на властную сеть алавитов, т.е. семьи аль-Асад".

"То же самое можно сказать про Иран, - продолжает журналист. - (Сомнительное) родство алавитов и шиитов - исламского течения, которое правит в Тегеране, - стоит у истоков тесного союза Дамаска с режимом аятолл. Этот союз создает шиитский коридор, который начинается в Иране, проходит через Ирак, где преобладают шииты, алавитскую Сирию и кончается в Ливане "Хизбаллы", также шиитской".

"Башар Асад - не только протеже России и Ирана, но их ценный и пока что незаменимый союзник", - заключает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.