В Гибралтаре - самый красивый мер - "Мисс Мира-2009" (фото)

Новым мэром Гибралтара стала 30-летняя Кайане Лопес, которая в 2009 году победила на конкурсе "Мисс мира".

И, несмотря на то, что заморской территорией Великобритании управляет губернатор, гибралтарцы не могли обойти стороной церемонию выбора нового мэра, пишут Нескучные новости.

Так что теперь у них "самый красивый мэр в мире" — так считают местные.

Интересы и увлечения



Кайане Лопес не балует фолловеров в Instagram снимками и подробностями личной жизни, но кое-что из ее биографии все же известно. Девушка родилась в Гибралтаре и с детства активно занималась танцами. В 14 лет стала участницей популярной группы Urban Dance Group, вместе с которой гастролировала по Гибралтару и соседней Испании. Излюбленными направлениями Кайане были современные стили, которые ее команда демонстрировала на конкурсах.



До получения титула "Мисс мира" девушка успела несколько лет проработать в кадровой службе госпиталя Сан-Бернарда. Новый мэр Гибралтара, как и многие другие жители территории, говорит на двух языках: английском и испанском.

Конкурс красоты

Яркая брюнетка получила титул "Мисс Гибралтар" и выиграла престижный конкурс "Мисс мира" в 2009 году, приняв корону из рук россиянки Ксении Сухиновой. Кайане стала первой в истории конкурса победительницей из Гибралтара. Дома ее ждал королевский прием: соотечественники вышли на улицы, чтобы поприветствовать ее возвращение с победой и устроили праздник.

Личная жизнь

После конкурса Кайане вышла замуж и сменила девичью фамилию Алдорино, под которой ее узнал весь мир, на Лопес. Известно, что у нового мэра Гибралтара подрастает дочь.

Должность градоначальника

Признанная красавица стала самым молодым мэром в истории Гибралтара, а также третьей женщиной, занявшей этот пост. Новую должность она получила, поднявшись по карьерной лестнице: с 2014 года Лопес была заместителем мэра Гибралтара.

На фоне выхода Великобритании из Евросоюза вновь возникли претензии Испании, не признающей британского суверенитета над Гибралтаром. На церемонии инаугурации новый мэр облачилась в мантию и сделала первое заявление, подчеркнув, что горда быть британской подданной и что Гибралтар есть и будет британским.





