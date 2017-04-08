Жертвой "мучной" атаки стал экс-премьер Франции. ВИДЕО

Кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона обсыпали мукой перед тем, как политик начал встречу со своими сторонниками, передает Time.

Инцидент произошел в Страсбурге. Молодой человек в футболке с лозунгом "Студенты за Фийона" подошел к нему и высыпал в лицо пакет с мукой.









Охрана незамедлительно задержала хулигана, о его личности пока не сообщается.

"Они делают все, чтобы помешать мне (во время избирательной кампании − ред.)", − цитирует Фийона издание.



