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7 апреля 17, 10:28
Жертвой "мучной" атаки стал экс-премьер Франции. ВИДЕО
Фийон
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Мужчина из толпы кинул муку в экс-премьера Франции.Фийона обсыпали мукой перед встречей в Страсбургежертвой "мучной" атаки
Кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона обсыпали мукой перед тем, как политик начал встречу со своими сторонниками, передает Time.
 
Инцидент произошел в Страсбурге. Молодой человек в футболке с лозунгом "Студенты за Фийона" подошел к нему и высыпал в лицо пакет с мукой.
 


Охрана незамедлительно задержала хулигана, о его личности пока не сообщается.
 
"Они делают все, чтобы помешать мне (во время избирательной кампании − ред.)", − цитирует Фийона издание.
 

Ранее сообщалось, что в кандидата на пост президента Франции Эмманюэля Макрона неизвестный кинул яйцо на сельскохозяйственной выставке в Париже.


Korrespondent
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