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7 апреля 17, 09:50
Подробности ракетного удара США по авиабазе сил Асада. ВИДЕО
Ракетный удар
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Соединенные Штаты выпустили 60 крылатых ракет по сирийскому военному аэродрому Шайрат в ответ на химатаки в Идлибе
США запустили с военного корабля в Средиземном море 60 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому около Хомса.

Об этом сообщает ABC News. 

Удар нанесли по аэродрому Шайрат. В Пентагоне сообщают, что о результатах пока неизвестно, но предварительно отмечают, что повреждены или уничтожены сирийские самолеты, инфраструктура аэродрома.  

Президент США Дональд Трамп призвал "все цивилизованные нации" помочь "покончить с бойней и кровопролитием в Сирии". 

"Это жизненно важный интерес США - предотвратить и сдержать распространение и использование химического оружия", - заявил Трамп. 

Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что были приняты меры предосторожности, чтобы для персонала аэродрома был минимальный риск.

"Удар был предназначен для сдерживания режима от использования химического оружия", - заявили в оборонном ведомстве США. 

Россию предупредили об ударе заранее. 

Сегодня, 7 апреля, Соединенные Штаты по приказу Трампа нанесли ракетные удары по правительственным целям в Сирии. Эти удары - первое военное действие США против правительства Башара Асада. 


По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.

Источник: news.liga.net 
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