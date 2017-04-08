Подробности ракетного удара США по авиабазе сил Асада. ВИДЕО

США запустили с военного корабля в Средиземном море 60 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому около Хомса.





Об этом сообщает ABC News.





Удар нанесли по аэродрому Шайрат. В Пентагоне сообщают, что о результатах пока неизвестно, но предварительно отмечают, что повреждены или уничтожены сирийские самолеты, инфраструктура аэродрома.





Президент США Дональд Трамп призвал "все цивилизованные нации" помочь "покончить с бойней и кровопролитием в Сирии".





"Это жизненно важный интерес США - предотвратить и сдержать распространение и использование химического оружия", - заявил Трамп.





Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что были приняты меры предосторожности, чтобы для персонала аэродрома был минимальный риск.





"Удар был предназначен для сдерживания режима от использования химического оружия", - заявили в оборонном ведомстве США.





Россию предупредили об ударе заранее.





Сегодня, 7 апреля, Соединенные Штаты по приказу Трампа нанесли ракетные удары по правительственным целям в Сирии. Эти удары - первое военное действие США против правительства Башара Асада.







