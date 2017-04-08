Подробности ракетного удара США по авиабазе сил Асада. ВИДЕО

Соединенные Штаты выпустили 60 крылатых ракет по сирийскому военному аэродрому Шайрат в ответ на химатаки в Идлибе
США запустили с военного корабля в Средиземном море 60 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому около Хомса.
Об этом сообщает ABC News.
Удар нанесли по аэродрому Шайрат. В Пентагоне сообщают, что о результатах пока неизвестно, но предварительно отмечают, что повреждены или уничтожены сирийские самолеты, инфраструктура аэродрома.
Президент США Дональд Трамп призвал "все цивилизованные нации" помочь "покончить с бойней и кровопролитием в Сирии".
"Это жизненно важный интерес США - предотвратить и сдержать распространение и использование химического оружия", - заявил Трамп.
Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что были приняты меры предосторожности, чтобы для персонала аэродрома был минимальный риск.
"Удар был предназначен для сдерживания режима от использования химического оружия", - заявили в оборонном ведомстве США.
Россию предупредили об ударе заранее.
Сегодня, 7 апреля, Соединенные Штаты по приказу Трампа нанесли ракетные удары по правительственным целям в Сирии. Эти удары - первое военное действие США против правительства Башара Асада.
По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.