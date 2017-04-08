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7 апреля 17, 10:54
ЕС с 7 апреля вводит новые правила на границах
евросоюз
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С пятницы, 7 апреля, на внешних границах Европейского союза вводятся новые правила пересечения границы.

Они предусматривают обязательное прохождение контроля на внешних границах для всех членов Европейского Союза. Ранее таких мер не предпринималось.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, граждане стран Евросоюза на основании законодательства ЕС имеют право свободного перемещения с прохождением минимального контроля. Вместе с тем, после вступления в силу нового Распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года, граждане ЕС во время въезда-выезда с территории стран Евросоюза обязаны будут систематически проходить контроль на внешних границах с дальнейшим занесением в базу данных.

В то же время, граждан Украины такое распоряжение не касается, - заверили в украинской пограничной службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент в четверг, 6 апреля, проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Визовую либерализацию для Украины поддержали 521 европейских депутатов. В то же время 75 человек было против, а 36 - воздержались.
URA-Inform
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