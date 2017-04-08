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7 апреля 17, 11:58
Япония пртенедует на 273 необитаемых острова РФ, КНР и Кореи
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Еще 148 населенных прибрежных островов хотят забрать у Китая.
Кабмин Японии на заседании в пятницу, 7 апреля, зарегистрировал 273 необитаемых островов в качестве национальной собственности. Решение было принято в "стремлении противостоять территориальным претензиям своих соседей", сообщает Japan Times.
 
Территориальные воды Японии и экономическая зона определяются районами, окруженными в общей сложности 491 островами. Страна может требовать права на использование морских ресурсов в этих районах.
 
273 из этих островов были заявлены как принадлежащие государству в конце марта, когда правительство подтвердило, что они необитаемы и не принадлежат никому.
 
Острова не включают в себя две спорные островные группы, которые фактически не контролируются Японией - Такешима в Японском море, которые находятся под контролем Южной Кореи, и группу контролируемых Россией Курильских островов.
 
Также правительство Японии сформулировало основной план, регулирующий содержание 148 населенных прибрежных островов, на которые претендует Китай.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Япония предложит России план развития спорных островов.
Korrespondent
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