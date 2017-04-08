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7 апреля 17, 12:27
Нефтяным компаниям расширят доступ к шельфу США
буровая,платформа
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Новоиспеченный лидер США Дональд Трамп собирается издать распоряжение которое предоставит нефтяным компаниям больше возможностей для бурения на шельфе страны.

Соответствующие данные передает Bloomberg. 

Как отмечается, такая директива по морскому бурению должна быть опубликована в ближайшее время. При этом какие-либо другие подробности об этом документе пока неизвестны.

Также добавим, что после выхода приказа МВД внесет изменения в план торгов по нефтегазовым участкам в стране, который утвердил бывший президент.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Европейский суд правосудия в Люксембурге признал обоснованными санкции Евросоюза против российской нефтяной компании "Роснефть".
URA-Inform
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