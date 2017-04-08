Нефтяным компаниям расширят доступ к шельфу США

Соответствующие данные передает Bloomberg.

Как отмечается, такая директива по морскому бурению должна быть опубликована в ближайшее время. При этом какие-либо другие подробности об этом документе пока неизвестны.

Также добавим, что после выхода приказа МВД внесет изменения в план торгов по нефтегазовым участкам в стране, который утвердил бывший президент.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Европейский суд правосудия в Люксембурге признал обоснованными санкции Евросоюза против российской нефтяной компании "Роснефть".