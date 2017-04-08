Мнение РФ: Ракетный удар США оказался малоэффективным

Министерство обороны России заявило, что американский ракетный удар по авиабазе в Сирии имел крайне низкую боевую эффективность. По утверждению Минобороны, цели достигли только 23 крылатых ракеты из 59. Где упали остальные, неизвестно, сообщает Медуза.

В результате удара, по данным российских военных, были уничтожены шесть самолетов МиГ-23 в ремонтных ангарах, склад, учебный корпус и радиолокационная станция. Погибли четверо сирийских военных, шестеро получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.

Минобороны заявило, что взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и самолеты, находившиеся на стоянках, не повреждены.

Напомним, ранее в Минобороны заявили об уничтожении половины авиации Асада после нанесения удара по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по мнению США, несколько дней назад была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара аэродром Шайрат практически полностью уничтожен. Среди жертв этой атаки якобы один сирийский генерал.