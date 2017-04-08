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7 апреля 17, 13:51
Мнение РФ: Ракетный удар США оказался малоэффективным
Сирия
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В Минобороны РФ считают, что больше половины ракет не попали в цель.
Министерство обороны России заявило, что американский ракетный удар по авиабазе в Сирии имел крайне низкую боевую эффективность. По утверждению Минобороны, цели достигли только 23 крылатых ракеты из 59. Где упали остальные, неизвестно, сообщает Медуза.
 
В результате удара, по данным российских военных, были уничтожены шесть самолетов МиГ-23 в ремонтных ангарах, склад, учебный корпус и радиолокационная станция. Погибли четверо сирийских военных, шестеро получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.
 
Минобороны заявило, что взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и самолеты, находившиеся на стоянках, не повреждены.
  
Напомним, ранее в Минобороны заявили об уничтожении половины авиации Асада после нанесения удара по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по мнению США, несколько дней назад была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара аэродром Шайрат практически полностью уничтожен. Среди жертв этой атаки якобы один сирийский генерал.
Korrespondent
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