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7 апреля 17, 13:58
Германия и Франция винят Асада в обострении ситуации в Сирии
Башар,Асад
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возложили ответственность за развитие событий в Сирии на сирийского президента Башара Асада.

Как сообщает DW, в пятницу, 7 апреля, лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуация по телефону. Они отметили, что к таким действия вынужденно привели систематически применяемое Асадом химическое оружие и его преступления против собственного народа.

При этом в своем совместном заявлении Меркель и Олланд отметили, что оно вместе со своими партнерами в рамках Организации объединенных наций приложат все усилия для того, чтобы президент Асад был привлечен к ответственности за свои преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Израиля выразило поддержку решению президента США Дональда Трампа нанести удар по авиабазе в Сирии. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, правительство Соединенных Штатов Америки не допустит, чтобы использовали и распространяли химическое оружие.
URA-Inform
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