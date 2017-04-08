Германия и Франция винят Асада в обострении ситуации в Сирии

Как сообщает DW, в пятницу, 7 апреля, лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуация по телефону. Они отметили, что к таким действия вынужденно привели систематически применяемое Асадом химическое оружие и его преступления против собственного народа.

При этом в своем совместном заявлении Меркель и Олланд отметили, что оно вместе со своими партнерами в рамках Организации объединенных наций приложат все усилия для того, чтобы президент Асад был привлечен к ответственности за свои преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Израиля выразило поддержку решению президента США Дональда Трампа нанести удар по авиабазе в Сирии. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, правительство Соединенных Штатов Америки не допустит, чтобы использовали и распространяли химическое оружие.