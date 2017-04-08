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7 апреля 17, 14:23
В РФ приостановили меморандум о безопасности полетов в Сирии
Сирия
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Российская Федерация приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации во время операций.

Соответствующее решение принято после ракетного удара Соединенных Штатов Америки по сирийской авиабазе. Как сообщает в пятницу, пресс-служа Министерства иностранных дел России, российская сторона приостанавливает действие Меморандума и призывает Совет безопасности Организации объединенных наций провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, военные Соединенных Штатов Америки нанесли удар крылатыми ракетами по военной базе правительственных войск в Сирии.

Как сообщалось, Израиль выразило поддержку решению президента США Дональда Трампа нанести удар по авиабазе в Сирии. Ранее о поддержке таких действий заявила Турция.
URA-Inform
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