В РФ приостановили меморандум о безопасности полетов в Сирии

Соответствующее решение принято после ракетного удара Соединенных Штатов Америки по сирийской авиабазе. Как сообщает в пятницу, пресс-служа Министерства иностранных дел России, российская сторона приостанавливает действие Меморандума и призывает Совет безопасности Организации объединенных наций провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, военные Соединенных Штатов Америки нанесли удар крылатыми ракетами по военной базе правительственных войск в Сирии.

Как сообщалось, Израиль выразило поддержку решению президента США Дональда Трампа нанести удар по авиабазе в Сирии. Ранее о поддержке таких действий заявила Турция.