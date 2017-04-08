ЦРУ давно располагает доказательствами помощи Трампу от РФ

"По словам бывших чиновников правительства США, летом прошлого года ЦРУ сообщило ведущим законодателям на засекреченных брифингах, что располагает информацией, указывающей, что Россия старается поспособствовать избранию Трампа на президентских выборах", - сообщает The New York Times. Журналист Эрик Лихтблау комментирует: это значит, что "доказательства намерений России помочь Трампу" появились в распоряжении сотрудников разведки намного раньше, чем было принято считать.

Содержание брифингов также указывает на коренные расхождения во мнениях между ЦРУ и ФБР прошлым летом. "Некоторые высокопоставленные сотрудники ФБР вплоть до конца прошлой осени считали, что российские кибератаки были призваны прежде всего сорвать работу американской политической системы, а не способствовать избранию Трампа", - пишет автор, опираясь на интервью с источниками.

По словам бывших чиновников, в конце августа тогдашний директор ЦРУ Джон О.Бреннан так забеспокоился из-за накопленных доказательств вмешательства России в выборы, что начал проводить срочные индивидуальные брифинги "для восьми высших членов Конгресса", как называет их газета.

"25 августа, на брифинге для Гарри Рида, который в то время был лидером демократов в Сенате, Бреннан дал понять, что хакерские атаки России, как представляется, направлены на содействие победе Трампа на выборах", - утверждает газета со слов неназванных "двух бывших чиновников, осведомленных о брифинге".

"Источники сказали, что Бреннан также дал понять: некие советники Трампа (их имена не назывались), возможно, сотрудничают с российской стороной в целях вмешательства в выборы", - пишет издание.

По словам источников, Бреннан дал понять Риду: у ЦРУ, поскольку оно занято внешней разведкой, невелики юридические возможности для расследования возможных связей этих действий с Трампом, так что ведущую роль должно играть ФБР.

"Спустя несколько дней Рид написал директору ФБР Джеймсу Б.Коми. Не упоминая о брифинге в ЦРУ, Рид сообщил Коми, что у него "недавно возникли опасения", что вмешательство России является "более масштабным, чем широко известно". В письме сенатор ссылался на все более многочисленные, по его словам, доказательства "прямой связи между российским правительством и избирательным штабом Дональда Трампа" и заявлял, что очень важно, чтобы ФБР "задействовало все доступные ресурсы" в целях расследования", - говорится в статье.

Автор статьи отмечает: Рид не знал, что в конце июля ФБР уже приступило к расследованию возможных связей между Россией и лицами, имевшими отношение к штабу Трампа. "Но факт проведения этого расследования был скрыт даже от членов Конгресса", - пишет Лихтблау.

31 октября The New York Times сообщила: по словам американских правоохранителей, ФБР не обнаружило каких-либо бесспорных или прямых связей между Трампом и российским правительством.

"Но, по мере того как приближались выборы и появлялись новые подборки электронных писем демократов, похищенные хакерами, некоторые сотрудники ФБР изменили свой взгляд на намерения России и в итоге пришли к мнению, как и ЦРУ несколькими месяцами раньше, что Москва пытается содействовать избранию Трампа", - пересказывает издание слова источников.

Издание возвращается к брифингам ЦРУ. "Прошлым летом в аналитической работе ЦРУ учитывался тот фактор, что, как стало известно американским разведслужбам, при российских кибератаках были взломаны "объекты" и республиканцев, и демократов. Но практически ничего из добытых хакерами материалов Республиканской партии не всплыло в публичном доступе, в то время как россияне, действуя через WikiLeaks и другие публичные "отдушины", слили значительные объемы материалов Демократической партии, вредоносных для кампании г-жи Клинтон", - говорится в статье.

Автор сообщает, что ЦРУ провело вышеупомянутые секретные брифинги в августе и сентябре "для так называемой "банды восьми" - лидеров фракций республиканской и демократической партий в Палате представителей и Сенате, а также для руководителей комитетов по делам разведки обеих палат Конгресса".

"По словам источников, на брифингах ЦРУ сообщало, что разведданные указывают: российская сторона не только пытается содействовать избранию Трампа, но и с 2014 года получила компьютерный доступ к многочисленным счетным комиссиям на уровне штатов и местных органов в США", - пишет Лихтблау.

"По словам одного правительственного чиновника, - говорится в статье, - ФБР, АНБ и Канцелярия директора Национальной разведки также провели 6 сентября секретный брифинг для сотрудников аппарата Конгресса, посвященный волне российских хакерских атак и "актуальной и сохраняющейся угрозе, которая нависла над политическими организациями США в период текущего национального политического сезона".