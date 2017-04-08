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7 апреля 17, 20:40
Медведев: США в Сирии на грани стычек с Россией
Медведев
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Белый Дом начал военную операцию против Башара Асада "на грани боевых столкновений с Россией", заявил российский премьер.
Белый Дом начал военную операцию против Башара Асада "на грани боевых столкновений с Россией", заявил российский премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа начала войну с президентом Сирии Башаром Асадом "на грани боевых столкновений с Россией".

По его словам, ракетный удар США по сирийской базе был произведен "в жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН".

"С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией", - написал он в Facebook.

Медведев отметил, что теперь между Россией и США возникнет "абсолютное недоверие", что "совсем печально для наших вконец испорченных отношений".

"Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент", - добавил российский премьер.

Напомним, что президент России Владимир Путин также назвал атаку США в Сирии нарушением международного права.

Также отметим, что по данным СМИ, в момент удара на авиабазе находились российские военные.

 
Korrespondent
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