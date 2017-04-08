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7 апреля 17, 20:42
Разрыв отношений между РФ и США неизбежен?
Сирия
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Сначала все "за" и "против" обдумывал Трамп, прикидывая, как ему реагировать на химическую атаку в Сирии.

И вот по авиабазе в провинции Хомс были выпущены американские ракеты. "Теперь ход за защитником режима Асада Россией", - пишет Focus.

"Сирия - союзник России с советских времен. Кроме того, - поясняет автор публикации, - Москва выступает против смещения действующей власти в ходе протестов и гражданских войн. Благодаря вмешательству в войну в Сирии и своим военным базам в стране Россия вернула себе влияние на международной арене - в том числе относительно США".

Стоит ли ожидать от России военной реакции на американский ракетный удар? - задается вопросом автор статьи. "Нет. Россия, по всей видимости, даже не привела в боевую готовность комплекс противовоздушной обороны С-400. Если бы российские военные сбили американские ракеты, это привело бы к еще большей эскалации конфликта", - говорится в статье.

По мнению издания, у России, которая является 12-й экономикой в мире, нет возможности оказать на США и экономическое давление. "Существуют опасения по поводу того, что Москва может усилить свое давление и эскалировать ситуацию, к примеру, на востоке Украины, где она поддерживает сепаратистов. Однако и здесь возникает вопрос в связи с реакцией США. Возможно, дело дойдет до ухудшения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном".

Позитивной реакцией автор называет возможность возвращения к совместному контролю над химическим оружием. До сих пор Россия защищала президента Асада от обвинений в повторном использовании химоружия. Россия могла бы оказать давление на президента Сирии, заставив его отказаться от использования токсичного газа, - однако ничто не говорит в пользу такого намерения Москвы.
Inopressa
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