Вот и настал конец псевдоидиллии Путина и Трампа

"Акт агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом" и, как следствие, "существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии" - реакция Владимира Путина на ракетный удар США по Сирии, озвученная его пресс-секретарем, "не оставляет свободы интерпретации", пишет Анна Зафесова в итальянской газете La Stampa.

"Ситуация кардинально изменилась за считанные часы, и в силе снова старые правила холодной войны 2.0: глава МИД Сергей Лавров сравнивает американский блиц с вмешательством в Ираке, а Кремль продолжает отрицать существование химического арсенала у Башара Асада. Радикальное противостояние, позиции, расходящиеся на 180 градусов, ясные договоренности и, как кажется, длительная вражда", - резюмирует журналистка то, к чему вернулись российско-американские отношения. "В этом нет ничего нового, - продолжает Зафесова, - вот только рейд по приказу американского президента положил конец политическому проекту, который российские журналисты окрестили как "Трамп наш" вслед за слоганом "Крым наш" времен аннексии".

"В международной игре фишку Москвы вдруг обошли на несколько ходов, а ведь она надеялась, что уже близка к финишу, - пишет автор. - Во многих кругах, начиная с военных и кончая спецслужбами и многочисленными политиками, выдохнули с облегчением: все стало на свои места, сценарий уже написан, ходы распределены - телевидению предоставят задачу объяснить общественности, как президент, которого описывали практически как заслуженного россиянина - в противовес "зачинщикам войны" Обаме и Клинтон - внезапно стал врагом России номер один".

"В каком-то смысле, - подытоживает журналистка, - удар по Сирии облегчает предвыборную кампанию Путина на выборах 2018 года, которая теперь будет развиваться по классическому сценарию сильного лидера, который защищает нацию от агрессивного Запада. А тем временем ракеты Трампа принесли России первую, пока что небольшую выгоду: цена на нефть начала расти".