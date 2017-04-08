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7 апреля 17, 21:08
Евросоюз поддерживает ракетные удары США по авиабазе Асада
Алеппо,Сирия
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Европейский союз положительно оценивает ракетный удар Соединенных штатов по авиабазе Сирии.

Об этом говорится в сообщении главы Европейского совета Дональд Туск в микроблоге Twitter.

По его словам, удар по авиабазе, с которой была предпринята химическая атака на мирное население - важный и значимый шаг. Таким образом, такое поведение показывает о решительности против варварских военных атак.

"ЕС будет сотрудничать с США, чтобы положить конец насилию в Сирии", - подчеркнул Туск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что удар по авиабазе в Сирии отвечает "жизненно важным национальным интересам".
URA-Inform
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