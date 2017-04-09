Десять лучших американских вузов для иностранцев

Соединенные Штаты Америки каждый год привлекают внимание все большего количества студентов со всего мира. Американские университеты стабильно занимают лидирующие позиции во всех мировых рейтингах и открывают двери больших возможностей для заграничных студентов.

Благодаря широкой географии страны, у абитуриентов есть большой выбор вузов от быстро развивающегося Северо-востока и спокойного Среднего Запада до высокотехнологичного Запада. В США насчитывается более 4 тыс. учебных заведений, предлагающих программы высшего образования, однако не у всех колледжей и университетов есть возможность принять иностранных студентов.

Консалтинговая компания College Factual определила 10 лучших университетов и колледжей, в которых иностранным студентам будет учиться комфортней всего и при этом они приобретут необходимые знания и навыки, пишет USA Today.

1. Колумбийский университет — Нью-Йорк

Колумбийский университет — крупнейший частный университет в Нью-Йорке. В вузе учится много иностранцев, только 25% учащихся здесь из Нью-Йорка. Обучение в среднем стоит $53 тыс. в год, но студенты этого университета могут рассчитывать на высокие доходы после окончания учебы. Здесь можно найти студентов из более чем 150 стран и Колумбийский университет предлагает им многочисленные ресурсы для достижения успеха, в том числе студенческие группы, мероприятия и международный студенческий консультативный совет, который обеспечит потребности и решит проблемы международных студентов.

2.Университет Южной Калифорнии — Лос-Анджелес

Южно-Калифорнийский университет, расположенный в самом центре Лос-Анджелеса, — это огромная частная исследовательская школа, основанная еще в 1880 году. Высококачественное образование делают это заведение одним из лучших для иностранных студентов. Среднее годовое обучение составляет чуть более $50 тыс. Популярные специальности для иностранных студентов в Южно-Калифорнийском университете — информатика, электротехника и английский язык. Стоит отметить, что в университет есть управление международных услуг, которое предназначено для обслуживания иностранных студентов и предлагая различные ресурсы и мероприятия.

3. Университет Карнеги- Меллон — Питтсбург

Карнеги-Меллон насчитывает более 13 тыс. студентов из 114 стран мира. Карнеги-Меллон расположен в большом городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Стоимость среднего обучения составляет чуть более $50 тыс.

4. Корнелльский университет — Нью-Йорк

Университет Корнелла является вторым из трех университетов в этом рейтинге, который расположен в Нью-Йорке. В университете учатся люди из 120 стран. Лучшие специальности для иностранных студентов: деловое администрирование, междисциплинарные исследования и электротехника. Платить за обучение придется в среднем $50 тыс.

5. Пенсильванский университет — Филадельфия

В университете Пенсильвании учатся студенты из более чем 100 стран мира. Заведение фактически представляет собой небольшой городок, огражденный от остальной Филадельфии. За учебу нужно заплатить не менее $50 тыс. в год. Этот университет занимает 3 место в национальном списке университетов и 1 место в штате Пенсильвания.

6. Калифорнийский университет — Лос-Анджелес

Калифорнийский университет более известный как UCLA, является большой государственной школой, расположенной в солнечной Калифорнии. Так как сам Лос-Анджелес очень разнообразен, и, следовательно, разнообразие Калифорнийского университета не должно удивлять студентов из более чем 80 стран. Государственное образование позволяет гораздо более доступное обучение — около $37 тыс. в год.

7. Калифорнийский университет — Беркли

Университет Калифорнии-Беркли — один из крупнейших общественных университетов, расположенных в северной Калифорнии, в нескольких минутах езды от Сан-Франциско. Это второе государственное учебное заведение в списке лучших университетов, обучение в котором обойдется чуть более, чем в $38 тыс. в год.

8. Нью-Йоркский университет — Нью-Йорк

С самого названия можно понять, что Нью-Йорк — это отличное место встреч с людьми разных национальностей и культур. Третий из нашего списка университет Нью-Йорка, расположен в районе Манхэттена. Это самое популярное заведение для иностранных студентов в Америке. Здесь на разных программах бакалавриата и магистратуры учатся около 10 тыс. иностранцев. Стоимость обучения — около $48 тыс. в год.

9. Гарвардский университет — Кембридж

Гарвардский университет является не только высшим учебным заведением для иностранных студентов, но и вторым самым большим по величине университетом в США по данным College Factual. Студенты могут рассчитывать на обучение ценой в $45 тыс. в год на учебу. Однако выпускники Гарварда в будущем зарабатывают немало денег. В Гарварде проживает от 7 тыс. до 8 тыс. иностранных студентов из более чем 50 стран мира.

10. Университет Дьюка — Даре

Университет Дьюка — это частный колледж среднего размера, расположенный в одном из небольших городов, под названием Дарем, штата Северной Каролины. Если вы ищете место, которое немного тише, чем шумный Нью-Йорк или динамичный Лос-Анджелес, Дарем может удовлетворить ваши потребности. Этот университет занимает четвертое место в национальном рейтинге по престижу университетов США. Стоимость обучения составляет чуть более $49 тыс. в год. За последние пять лет число иностранных студентов в кампусе выросло примерно на 7%.