ФОТО:В Польше в результате взрыва обрушился дом: есть жертвы

Так, замечена гибель как минимум двух человек. Выяснилось, что н.п. Свебодзиц восьмого апреля с самого утра обвалился жилой дом от взрыва, и в итоге этого есть погибшие, а также раненые. Сегодня эту информацию распространило "Радио Польша".





Как сказано в сообщении - обрушение жилого дома повлекло за собой гибель двух человек, а также ранения еще четверых. Спасатели сейчас устроили поиски еще пострадавших, так как в момент обвала в здании было около 15-ти людей.





В операции по спасению участвуют пять вертолетов и две спасательные группы.

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Позже сообщили, что польские спасатели нашли тела трех человек, погибших в результате обвала дома в городе Свебодзице в субботу утром.





По официальной информации, двое погибших – дети школьного возраста, про третьего погибшего пока ничего неизвестно. Спасатели продолжают разбирать завалы.









Четырех человек удалось освободить из-под завалов живыми, все они находятся в больницах. Среди травмированных – ребенок в тяжелом состоянии.

Представитель местной власти сообщил, что под завалами могут находиться еще четыре человека.





Причиной обвала стал взрыв газа, который произошел сегодня около 9 утра. В результате инцидента были разрушены два из трех этажей здания, которое расположено в самом центре города. В здании всего зарегистрировано 18 человек.



