Важное заявление США по отстранению Асада от власти в Сирии

Об этом она сообщила в интервью CNN.





"Нет такого варианта, где политическое решение будет происходить с Асадом во главе режима. Это просто - если вы посмотрите на его действия, если вы посмотрите на ситуацию, будет трудно увидеть правительство, которое будет мирным и стабильным с Асадом", - сказала Хейли.





В ответ на вопрос, готовят ли США новые удары по Сирии, она подчеркнула: "Если будет необходимо сделать больше, мы сделаем больше". Также американский дипломат отметила, что смена режима в Сирии произойдет, "поскольку все стороны видят, что Асад не является тем лидером, который необходим для установления мира в Сирии".





Хейли сказала, что отстранение Асада является лишь одной из целей США в Сирии, наряду с установлением мира в этой стране, уничтожением "Исламского государства" и сокращением влияния Ирана.





Как сообщалось, президент США Дональд Трамп допустил нанесение новых ударов по Сирии.



