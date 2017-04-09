В Румынии поезд сошел с рельсов, есть погибшие (ФОТО,ВИДЕО)

В субботу вечером, 8 апреля, на участке железной дороги между румынскими городами Петрошань и Симерия (уезд Хунедоара) сошел с рельсов товарный поезд с металлоломом. Погибли два человека, сообщает Радио Румынии.

За пределами железнодорожного полотна оказались электровоз и 14 вагонов, шесть из которых упали в овраг. В результате несчастного случая погибли машинист и его помощник.









По предварительным данным, на повороте перед виадуком у состава отказала тормозная система. Смешанная комиссия продолжит изучение обстоятельств инцидента.









В регион направлена тяжелая техника для того, чтобы убрать упавшие вагоны и отремонтировать полотно. Железнодорожное сообщение между Петрошань и Симерией будет прервано по крайней мере в течение двух дней.





















Напомним, ранее сообщалось, что в Москве столкнулись электричка и поезд.