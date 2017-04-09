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9 апреля 17, 11:41
В Румынии поезд сошел с рельсов, есть погибшие (ФОТО,ВИДЕО)
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Поезд перевозил металлолом.
В субботу вечером, 8 апреля, на участке железной дороги между румынскими городами Петрошань и Симерия (уезд Хунедоара) сошел с рельсов товарный поезд с металлоломом. Погибли два человека, сообщает Радио Румынии.
 
За пределами железнодорожного полотна оказались электровоз и 14 вагонов, шесть из которых упали в овраг. В результате несчастного случая погибли машинист и его помощник.
 


По предварительным данным, на повороте перед виадуком у состава отказала тормозная система. Смешанная комиссия продолжит изучение обстоятельств инцидента.
 


В регион направлена тяжелая техника для того, чтобы убрать упавшие вагоны и отремонтировать полотно. Железнодорожное сообщение между Петрошань и Симерией будет прервано по крайней мере в течение двух дней.
 





 
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве столкнулись электричка и поезд. 
Korrespondent
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