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9 апреля 17, 20:43
ИГ в ответе за 40 смертей христиан-коптов в Египте. фото 18+
теракт
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Сегодня, 9 апреля, боевики Исламского государства атаковали два храма на территории Египта, куда христиане-копты пришли на богослужение по случаю вербного воскресенья.
Первый взрыв произошел в коптской православной церкви в городе Танта. 

Там было приведено в действие взрывное устройство.

По последней информации государственных СМИ, погибли более 30 человек, десятки получили ранения.

Позже произошел еще один взрыв - у собора Святого Марка в Александрии. 



По данным Минздрава Египта, погибли 11 человек.



СМИ сообщают, что в момент взрыва в соборе находился патриарх Коптской православной церкви Тавадрос II. Он не пострадал.



Ответственность за взрывы взяло на себя Исламское государство.  


Источник: news.liga.net 
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