ИГ в ответе за 40 смертей христиан-коптов в Египте. фото 18+

Первый взрыв произошел в коптской православной церкви в городе Танта.
Там было приведено в действие взрывное устройство.
По последней информации государственных СМИ, погибли более 30 человек, десятки получили ранения.
Позже произошел еще один взрыв - у собора Святого Марка в Александрии.
По данным Минздрава Египта, погибли 11 человек.
СМИ сообщают, что в момент взрыва в соборе находился патриарх Коптской православной церкви Тавадрос II. Он не пострадал.
Ответственность за взрывы взяло на себя Исламское государство.