ИГ в ответе за 40 смертей христиан-коптов в Египте. фото 18+

Первый взрыв произошел в коптской православной церкви в городе Танта.





Там было приведено в действие взрывное устройство.





По последней информации государственных СМИ, погибли более 30 человек, десятки получили ранения.





Позже произошел еще один взрыв - у собора Святого Марка в Александрии.













По данным Минздрава Египта, погибли 11 человек.













СМИ сообщают, что в момент взрыва в соборе находился патриарх Коптской православной церкви Тавадрос II. Он не пострадал.













Ответственность за взрывы взяло на себя Исламское государство.







