Как организованы домашние задания в школах США

Журналист Татьяна Божко делится своим впечатлением об американских школьных заданиях на дом, сообщают на блогах украинской службы "Голоса Америки".





Американские дети делают «домашку» в специальных учебных программах, которые дают им задания в форме видеоигр. Однако в стране все равно идут активные дискуссии относительно того, стоит ли перегружать учащихся.





Основной принцип домашней работы ученика второго класса – не более 20 минут. Как только звенит поставленный на это время будильник, мы гоним ребенка от компьютера. Если это дело пустить на самотек, он будет сидеть до темноты.





В нашей вирджинской школе, как и во многих других, ученики делают домашнюю работу в программах I-Ready и DreamBox. Это специальные учебные программы, которые диагностируют уровень готовности детей и дают им соответствующие их уровню задания в форме видеоигр. Вместо оценок родители получают распечатки с диаграммами, на которых отражен прогресс ребенка.





Дают детям и бумажные задачи, которые, на мой взгляд, слишком легкие и не требуют более десяти минут на выполнение. Эти задания тоже даются в соответствии с уровнем подготовки ребенка.





Еще в американских школах любят давать на дом проекты, которые надо выполнять раз в неделю или даже в месяц. Самое сложное было в детском садике, когда ежемесячно нужно было делать какой-то художественный проект. Я, малоопытная на тот момент мама, вспоминала о проекте в ночь накануне сдачи, и мы всей семьей панически резали, писали, клеили и разрисовывали. Однажды при выполнении композиции «Индианка, прячущаяся в цветах», я так усердно резала цветы из цветной бумаги, что неделю потом не могла сжать правую руку в кулак.





Мой самый любимый проект – плакат на тему благотворительности. Перед тем мы ездили с сыном в Украину, куда привезли целый чемодан волонтерской помощи. Ее раздачу я запечатлела в фотографиях. Впоследствии мы использовали эти фотографии для школьного проекта. Так что нынешнего заместителя министра здравоохранения, волонтера-инструктора Александра Линчевского, в школе города Фолс-Черч знают, по крайней мере, в лицо.





В первом классе четыре раза в неделю надо было готовиться с ребенком к диктанту. Как тогда, так и сейчас раз в месяц нужно сдавать список прочитанных книг, а еще два раза в неделю – делать простые проекты.





Все это требует хороших организационных навыков от родителей. Впрочем, если вы о чем-то забыли – не проблема. За несделанные время от времени задания учительница ругать ребенка не будет и двойку не поставит. В детском саду на родительском собрании классный руководитель призывала нас не насиловать детей. Главное - не убить в детях желание учиться. Сами же оценки ставят по результатам тестов и прогресса ребенка.





Дебаты относительно того, должны ли дети делать домашнюю работу, и как много ее должно быть, в США продолжаются уже более века. В начале прошлого столетия «Домашний журнал леди» развернул кампанию против домашней работы, убеждая, что детям после школы лучше играть или смотреть на облака. Их усилия оказались настолько эффективными, что в 1901 году в Калифорнии «домашку» законодательно запретили (позже этот запрет отменили).





В целом общественное мнение относительно объема домашней работы в США колеблется циклически: в начале прошлого века считалось, что разум – это мускул, который надо «накачивать», и домашняя работа в этом помогает. В 40-х годах начали переосмысливать саму систему образования и домашнюю работу начали рассматривать как пережиток XIX века. Но после того, как Советский Союз, опередив США, вывел на орбиту спутник, американцы засуетились и снова заговорили о важности домашней работы для школьников. Продолжалось это не долго – в 60-х, под влиянием «культурной революции», в США зазвучали голоса, которые снова призвали дать детям больше времени на то, чтобы играть, рисовать и творить. В 80-х опять вспомнили о мировой конкуренции, а с начала ХХІ века и до сих пор в основном придерживаются мнения, что домашняя работа является источником избыточного индивидуального и семейного стресса.





В то же время, объем работы, которую дают детям на дом, остается более-менее стабильным, цитирует веб-сайт для родителей greatschools.com исследователя корпорации RAND Брайана Хилла.





Согласно исследованию компании MetLife 45% учеников 3-12 классов тратят на домашнюю работу больше, чем час в день, включая 6%, которые тратят более трех часов. Более половины тратят на «домашку» меньше, чем час в день.





Национальная Ассоциация родителей и учителей, а также Национальная образовательная ассоциация США рекомендуют детям в первом классе давать домашнюю работу, которую можно сделать за 10 минут, увеличивая ее с каждым учебным годом на 10 минут. В нашей школе, как и во многих других учебных заведениях Америки, эти рекомендации превышают, иногда – втрое, а то и больше.





Идет ли домашняя работа детям на пользу? Согласно исследованию профессора Университета Дюка Хариса Купера, однозначно она идет на пользу только старшеклассникам. Существует некоторая положительная корреляция с достижениями учеников средних классов, и ни одной – для самых маленьких учеников.





Исследователи также установили, что больше всего споров и стресса вокруг домашней работы возникает в семьях, где у родителей нет высшего образования. Более образованные родители лучше способны оценить, соответствуют ли задания уровню готовности ребенка, и не сомневаются высказывать свое мнение учителю. Менее образованные родители склонны обвинять во всех школьных проблемах своего ребенка, потому что он балбес и не понятно, чем в школе занимается».





В некоторых школах в младших классах от домашней работы вообще отказываются, в других - экспериментируют с новыми подходами. Один из новаторских методов, который ширится по американским школам, - «перевернутый класс» (flipped classroom). На дом учителя задают посмотреть видеолекцию с новым материалом, записанную либо ими самими, либо подготовленную Khan Academy или Ted Talks. Практические задания дети делают в классе, где им может помочь учитель или одноклассник. Идея мне нравится. У каждого из нас были учителя, которые в классе пересказывали главу из учебника, а затем, почему-то, вместо специально подготовленных людей учить, как высчитывать проценты или писать отчеты о прочитанной книге, должны родители. А родители, может, и не умеют.





Помощь ровесника – вообще лучший способ усвоить материал. Я помню, как в классе 8-9 показывала одноклассникам, как делать сечение куба, - на третьем кубе и сама поняла.





Родителям психологи, в частности Джессика Лейги, советуют следующее: дать детям самим решать, когда им делать домашнюю работу, – сразу после школы или даже утром, потому что всем нужна какая-то автономия и контроль. А также не исправлять ошибки ребенка, не говоря уже о том, чтобы делать домашние задания за них. Дети должны научиться делать ошибки, уметь справиться с поражением и самостоятельно мотивировать себя на достижение успеха.



