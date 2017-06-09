Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Новости
Мир
6 июня 17, 08:38
На заводе в Китае прогремел взрыв, погибли 8 человек - ФОТО
взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В восточной китайской провинции Шаньдун в понедельник, 5 июня, прогремел взрыв на нефтехимическом заводе.

В результате инцидента погибли восемь человек. Еще девять человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, еще семь человек считаются пропавшими без вести. Взрыв вызвал пожар на погрузочно-разгрузочной площадке нефтехимической компании "Цзиньюй" в зоне экономического развития Линьган города Линьи.

Напомним, в китайской провинции Аньхой в Китае прогремел взрыв. В настоящее время данных о пострадавших нет. Как сообщает издание Xinhua со ссылкой на местные власти, что-то взорвалось на военном заводе в уезде Шучэн городского округа Луань.
URA-Inform
Ещё по теме:
Взрыв бомбы в Бангкоке: 24 пострадавших
В Манчестере из-за предположительного взрыва эвакуирован ТЦ
Теракт в Афганистане: погибли 18 человек
Стрельба в Днепре, есть пострадавший
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ИГИЛ обещает теракты восьми странам - СМИ
noimageКак КГБ начал войну, изменившую Ближний Восток
noimageЭкс-глава ФБР подтвердил вмешательство России в выборы в США
noimageВ Британии 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы
noimageВ Польше с погоней задержали украинца и грузина - ФОТО+ВИДЕО
Лента новостей