Жители Катара готовятся к экономической блокаде

Жители столицы Катара, Дохи. массово закупаются продуктами питания и одеждой в связи с тем, что ряд государств разорвали дипломатические отношения с этой страной. Об этом сообщает CNN Money, ссылаясь на публикации в соцсетях.

По данным СМИ, люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране.













Данные страхи появились на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие товары пищевой промышленности.

В то же время власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять Катару продовольствие.













Напомним, 5 июня семь государств заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвиняют катарские власти в поддержке деятельности йеменских повстанцев-хуситов, "спонсируемых Ираном" террористов, а также группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство".





Катар также выведут из арабской антитеррористической коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.



