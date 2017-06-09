Секретный отчет АНБ о кибератаках РФ получили СМИ США

Источники Reuters подтвердили подлинность документа

Спецслужбы Российской Федерации провели кибератаку по меньшей мере на одного поставщика программного обеспечения для голосования в США за несколько дней до президентских выборов в прошлом году. Также хакеры отправляли более 100 фишинговых электронных писем должностным лицам США в ноябре прошлого года с целью получить их личную информацию. Об этом говорится в секретном докладе Агентства национальной безопасности США, который опубликовал The Intercept.





Издание сообщает, что документ, датированный 5 мая 2017 года, был им передан анонимно и прошел независимую проверку. Однако источник предостерег журналистов, что некоторые данные могут быть еще не окончательно выясненными.





В документе указано, что российские хакеры проникли в системы голосования США. Отмечается, что именно российская военная разведка, в частности Главное управление разведки Генерального штаба России проводила кибератаки. Какого рода кибератаки проводили хакеры также указано в докладе АНБ.









Фрагмент из доклада АНБ





Российская военная разведка "выполнила операции кибер-шпионажа против названной компании (поставщика программного обеспечения - ред.) США в августе 2016 года, по-видимому, для получения информации о программных и аппаратных технологиях, связанных с выборами, согласно информации, которая появилась в апреле 2017 года", цитируют журналисты документ.





Целью хакеров было под видом поставщика программного обеспечения для выборов с помощью рассылки документов Microsoft Word, зараженных вредоносными программами, которые дают хакерам полный контроль над зараженным компьютером, обмануть сотрудников местных органов власти. Для сбора информации они использовали поддельные страницы сервисов Google, где пользователь должен вносить личные данные.





Однако окончательного вывода о том, повлияло ли вмешательство РФ в президентские выборы в США в документе нет.









Фрагмент из доклада АНБ





The Intercept также сообщает, что чиновники просили не публиковать этот отчет и отказались комментировать информацию из него.





В докладе АНБ, как отмечают журналисты, есть новые детали, дополняющие общую картину после проверки, проведенной администрацией Барака Обамы в январе.





Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Министерство юстиции США уже предъявило обвинение The Intercept за утечку секретной информации АНБ. Однако в Минюсте эту ситуацию пока не комментируют. Также источники подтвердили журналистам, что доклад, имеющийся в распоряжении The Intercept, подлинный и обвинение со стороны властей выдвинуто журналистам именно из-за этой публикации.





Washington Post сообщает, что источник издания, правительственный подрядчик, уже арестована. 25-летней Реалити Ли Уиннер предъявлено обвинение в сборе и передаче секретной информации АНБ. Отмечается, что напрямую подрядчика не обвиняют в утечке именно доклада Агентства по национальной безопасности США, хотя в судебных документах фигурирует документ, датированный 5 мая. Источники Washington Post также подтвердили подлинность опубликованного доклада.



