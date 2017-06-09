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6 июня 17, 10:08
Полиция заявила о теракте в Мельбурне (ФОТО)
Мельбурн
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ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в австралийском Мельбурне. Об этом говорится в заявлении, распространенном подконтрольным боевикам информагентством Amiq, сообщает в Twitter проект SITE Intel Group, который занимается мониторингом активности экстремистов в сети. 

ИГИЛ заявляет, что атака была ответом на участие Австралии в возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.



Как сообщает телеканал Sky News Australia, 5 июня в полицию поступил звонок от женщины, которая заявила, что ее взяли в заложники. Затем трубку взял мужчина, который заявил: "Это за ИГИЛ, это за "Аль-Каиду". Звонок был из жилого комплекса на юго-востоке Мельбурна.



Прибывшие на место полицейские обнаружили в прихожей дома тело убитого мужчины. Вскоре выяснилось, что звонивший забаррикадировался вместе с заложницей в одной из квартир. Когда стражи порядка попытались начать переговоры, вооруженный человек открыл по ним огонь.



По словам очевидцев, в общей сложности прозвучало около 40 выстрелов. В результате перестрелки террорист был ликвидирован, три стража порядка получили ранения, но их жизни сейчас ничто не угрожает. Женщина, которую боевик взял в заложники, не пострадала.

Полиция выяснила, что женщину захватил 29-летний Якуб Хайре. В 2009 году он был оправдан по делу о планировании нападения на казармы сиднейской армии. В прошлом году его досрочно освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за уголовное преступление, отмечает ABC News.
Напомним, ранее трагедия произошла в одном из офисов Орландо, убийца был бывшим сотрудником компании, которая располагалась в офисе. Он был уволен примерно в апреле этого года. Семь других сотрудников не пострадали, в настоящее время их допрашивают детективы.

Ранее сообщалось о гибели в Орландо шести человек.

источник: 112.ua
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