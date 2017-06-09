Как Трамп меняет мировой порядок?

Разногласие с НАТО

Трамп, впервые выступая на саммите НАТО, заявил, что вызовы, стоящие перед альянсом, требуют от его членов больших финансовых вложений.

Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь пять из 28 членов альянса выполняют это обязательство.

Трамп добавил, что это нечестно по отношению к налогоплательщикам в США.

Норма о выделении странами-членами НАТО не менее 2% своего ВВП на оборону носит рекомендательный характер, и никаких штрафных санкций за ее несоблюдение не предусмотрено.

Так, Германия в 2016 году потратила на оборону всего 1,2% своего ВВП, но Берлин указывает, что он выделяет значительные средства на помощь развивающимся странам, что также способствует укреплению международной безопасности.

Трамп так и не повторил четкого выражения приверженности его администрации взаимным гарантиям безопасности членов НАТО. Тот факт, что вопрос об этом в принципе возник, уже показывает, сколь сложными остаются отношения между Трампом и организацией, в которой его страна играет главную роль.

Такие заявления Трампа привели к серьезным возмущениям в Европе. Ангела Меркель заявила, что США больше не надежный партнер, на Штаты нельзя положиться и Европе нужно надеется только на себя. В Белом Доме парировал – так Трамп это и хотел донести – платите за свою безопасность сами.

Американскому президенту не нравится содержать военные расходы западных союзников. А в Европе в ответ на это заявляют, что Трамп нарушает западные ценности, и единства больше нет. В этом и проблема – Трамп говорит о деньгах ,а Европа о ценностях.

Даже в Северной Америке проблемы

НАФТА – это свободная экономическая зона между Мексикой, США и Канадой. Традиционно она считалась чрезвычайно успешной для всех ее участников. Но сейчас Трамп недоволен и этим интеграционным объединением – партнеры, по его мнению, зарабатывают больше чем Вашингтон.

Министр иностранных дел Канады, украинка по происхождения Христя Фриланд объявила о новой стратегии страны в области внешней политики и безопасности.

Канада, впервые в новейшей истории, официально провозгласила, что не считает нужным придерживаться внешнеполитической линии США, отходит от принципа рассчитывать на оборонную мощь США, считает, что нынешний подход Штатов к их роли в мире усиливает Россию и Китай, будет пытаться убедить США вернуться к привычному мировому порядку.

"Речь Фриланд перекликается с критикой (в адрес Трампа), которая звучала на прошлой неделе от канцлера Германии Ангелы Меркель. Меркель сказала, что Европа должна взять на себя большую роль на мировой арене, ведь Вашингтон больше не является надежным партнером", – пишет самая тиражная канадская газета The Globe and Mail.

Климатическое соглашение

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.

Все мировые лидеры сразу принялись сожалеть об этом решении американского президента.

Французский президент Эммануэль Макрон, выступая со специальным телевизионным обращением, заявил, что Трамп совершил историческую ошибку и добавил, что "США повернулись спиной к миру". Он также подчеркнул, что страны, оставшиеся в Парижском соглашении, не будут вести переговоры о менее амбициозном плане борьбы с изменением климата, нежели уже согласованный.

Канадский премьер Трюдо заявил, что "глубоко огорчен" этим шагом американской администрации. Он подчеркнул, что Канада остается приверженной "борьбе с изменением климата и поддержке чистого экономического роста".

Британский премьер Тереза Мэй ранее отказалась от публичной критики Трампа в связи с его позицией по климату, заявив, что он, как президент США, вправе определять точку зрения своей страны по этому вопросу. При этом она добавила, что лидеры стран "большой семерки" - за исключением США - ранее уже выразили свою позицию на саммите в Италии и намерены придерживаться Парижского соглашения.

К чему все идет?

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения об изменении климата подчеркивает, что Соединенные Штаты стали самым непредсказуемым игроком на международной арене, полагает Раджа Мохан, директор Carnegie India. “Наряду с решением Трампа о выходе из Транстихоокеанского партнерства и его сомнений в давних военных союзах, решение о Парижском соглашении бросает огромную тень на Соединенные Штаты как на надежного и ответственного партнера. Между тем, ущерб, нанесенный международному порядку, довольно серьезный. Возможно даже необратимый”, - считает эксерт.

Нельзя забывать о том, что Соединенные Штаты сейчас разделены вопросом, стоит ли их статус международного лидера тех тягот, которые этот статус неизбежно приносит стране. Всем основным участникам системы международной безопасности придется смириться с изменчивостью и непостоянством внешней американской политики, вызванной беспорядками в ее внутренних делах.

"Выйдя из Парижского соглашения, посеяв сомнения в НАТО и уничтожив TPP, президент Трамп встал на путь сворачивания такого мирового порядка, при котором США были лидером, - заявил Клифф Купчан, председатель компании по оценке политических рисков Eurasia Group. - Думаю, мы идем к "гоббсовскому" миру, в котором каждый существует сам по себе".

"Желание других стран иметь с нами дело поубавится, - сказал Дэвид Виктор, директор Лаборатории международного права и регуляции в Калифорнийском университете в Сан-Диего. - Это создает вакуум, который захотят заполнить другие. Соединенным Штатам будет труднее продвигать свои интересы".

Ничего не поменяется

Как бы не действовал Трамп на международной арене, это не изменит того, что США остается мировым гегемоном. Правда, теперь гегемоном, который не хочет решать чужие проблемы.

Весь мир продолжает рассчитываться долларом, экономика США самая мощная, а армия самая сильная. Пока ситуация такова о никаком другом мировом лидере речь идти не может.

“Соединенные Штаты по-прежнему являются мировым лидером в ряде сфер, начиная с традиционной военной мощи и заканчивая финансированием передовых технологий. И Вашингтон станет придерживаться этой позиции в обозримом будущем. То, что меняется во внешней политике США, – это метод взаимодействия с остальным миром. В истории американской внешней политики наблюдались как периоды суперактивности, так и периоды спокойствия”, - комментирует Дмитрий Тренин, директор Carnegie Moscow Center.

Да и брать на себя роль мирового лидера другие страны то ли пока не могут – как в случае с Германией или Россией, то ли не хотят – как в случае с Китаем.