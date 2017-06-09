В Британии 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы

В Великобритании 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы, передает Интерфакс.

Отмечается, что избирательные участки откроются по всей стране в 7.00 (9.00 по Киеву), а их работа завершится в 22.00 (00:00 по Киеву).

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Партии независимости Шотландии.

Согласно результатам последних опросов, основная борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией.

Парламент в Великобритании является высшим законодательным органом. Палата общин − это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Напомним, в конце апреля о проведении досрочных парламентских выборов объявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Отметим, что выборы пройдут в условиях высокого уровня террористической угрозы. За последние несколько месяцев в стране произошли сразу три крупных теракта.