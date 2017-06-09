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8 июня 17, 09:49
В Британии 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы
Великобритания
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Основная борьба развернется между правящей Консервативной партией премьер-министра и оппозиционной Лейбористской партией.
В Великобритании 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы, передает Интерфакс.
 
Отмечается, что избирательные участки откроются по всей стране в 7.00 (9.00 по Киеву), а их работа завершится в 22.00 (00:00 по Киеву).
 
Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Партии независимости Шотландии.
 
Согласно результатам последних опросов, основная борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией.
 
Парламент в Великобритании является высшим законодательным органом. Палата общин − это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.
Напомним, в конце апреля о проведении досрочных парламентских выборов объявила британский премьер-министр Тереза Мэй. 
 
Отметим, что выборы пройдут в условиях высокого уровня террористической угрозы. За последние несколько месяцев в стране произошли сразу три крупных теракта. 
Korrespondent
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