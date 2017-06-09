Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Новости
Мир
8 июня 17, 19:04
ИГИЛ обещает теракты восьми странам - СМИ
ИГИЛ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Среди них - европейские страны, США и Россия.

Террористическая организация "Исламское государство" распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес восьми стран, сообщает бельгийское издание DH.be.

Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что "солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам".

Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен считает, что заявление радикалов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз.
Korrespondent
Ещё по теме:
Starbucks в РФ оказался самым дорогим в мире
На востоке Германии численность исламистов увеличивается
Трамп разболтал секретную информацию полученную от Израиля
ООН готовится к новой серии террористических атак
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как КГБ начал войну, изменившую Ближний Восток
noimageЭкс-глава ФБР подтвердил вмешательство России в выборы в США
noimageВ Британии 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы
noimageВ Польше с погоней задержали украинца и грузина - ФОТО+ВИДЕО
noimageКак Трамп меняет мировой порядок?
Лента новостей