ИГИЛ обещает теракты восьми странам - СМИ

Террористическая организация "Исламское государство" распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес восьми стран, сообщает бельгийское издание DH.be.

Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что "солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам".

Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен считает, что заявление радикалов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз.