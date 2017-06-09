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9 июня 17, 09:30
В Японии приняли закон о престолонаследии
Акихито
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Верхняя палата парламента Японии в четверг, 8 июня, приняла закон о престолонаследии.

Документ, которые предусматривает передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола, принят единогласно. Как сообщают местные телеканалы, закон ранее одобрила нижняя палата.

Он состоит из пяти основных и 11 дополнительных статей и предусматривает "осуществление престолонаследования с учетом преклонного возраста императора, его желания и того понимания, которое это встретило в народе". Вместе с тем закон не указывает, что подобная передача трона возможна и в будущем, при других императорах.

Таким образом, согласно документу, передача трона в Японии будет осуществлена не позднее, чем через три года после обнародования закона и решение будет приниматься по согласованию с императорской семьей. При этом вполне возможно, что это произойдет уже в декабре 2018 года, когда подойдет к концу 30-й год правления императора Акихито, а 2019 год станет первым годом правления нового императора.

Напомним, Акихито начал править 7 января 1989 году. Известно, что начало правления нового императора символизирует начало новой эры. Она имеет свое название, что совпадает с императорским девизом. До сегодняшнего дня в Японии была эра Хэйсэй, что означает "Спокойное развитие". Данное название станет посмертным для Акихито. Пока неизвестно как будет называться эра нового императора.

Как сообщалось, император Японии Акихито обратился к народу через экраны телевизоров с сообщением о том, что он отрекается от своего престола.
URA-Inform
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