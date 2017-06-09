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9 июня 17, 09:32
КНДР провела испытание ракет нового типа
ракеты
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Несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР, упали в Японское море.

КНДР заявила об успешном испытании в стране крылатых противокорабельных ракет нового типа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Так, цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки.

Как отмечается, испытанием на восточном побережье республики руководил лидер страны Ким Чен Ын, возглавляющий ВС страны в звании маршала. Несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море. Сообщается, что ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии собирает сейчас дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за военного давления с использованием трех авианосцев недалеко от Корейского полуострова Северная Корея пригрозила Соединенным Штатам Америки "ядерным мечом правосудия".
Delo
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