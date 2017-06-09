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9 июня 17, 10:32
Партия Мэй побеждает на выборах без большинства в парламенте
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Согласно его результатам, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получат 314 из 650 депутатских мандатов
Консервативная партия победила на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, но потеряет большинство в парламенте. Об этом свидетельствует экзит-полл, который совместно провели BBC, ITV и Sky.

Согласно его результатам, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получат 314 из 650 депутатских мандатов (до выборов партия имела 330).

Лейбористская партия, которую возглавляет Джереми Корбин, займет 266 мест в парламенте.

34 места получит Шотландская национальная партия, 14 – Либерал-демократическая партия.

Представители других политических сил могут рассчитывать на 22 места.



В четверг, 8 июня, более 40 тыс. избирательных участков были открыты с 7.00 до 22.00 по местному времени (с 9.00 до 00.00 по Киеву). Подсчет голосов продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования огласят в пятницу, 9 июня.

О намерении провести досрочные парламентские выборы Мэй объявила 18 апреля. По ее словам, Великобритании нужны определенность, стабильность и сильное лидерство после референдума о выходе из Европейского союза.

19 апреля Палата общин поддержала эту инициативу.

Главные темы июньских всеобщих выборов в Британии - "брексит" и социально-экономическая политика.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустило процесс выхода Великобритании из Европейского Союза.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено Дональду Туску в тот же день.

Источник: 112.ua
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