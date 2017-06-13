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13 июня 17, 09:48
Сенаторы США усиливают санкций против России
США
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Сенаторы США согласовали законопроект, который предусматривает новые санкции против России из-за вмешательства в американские президентские выборы

Сенаторы США объявили о двухпартийном соглашении по законопроекту, который предусматривает новые санкции против России из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года, одновременно законодательно закрепляя и нынешние санкции за агрессию в Украине.

Как сообщает Радио Свобода, представители Демократической и Республиканской партий из комитета по международным отношениям и банковского комитета согласились с поправкой, которая будет добавляться к законопроекту о санкциях в отношении Ирана, который также наложит на Россию новые санкции за нарушения прав человека и предоставления оружия войскам президента Сирии Башара Асада.

Санкции, связанные с вмешательством РФ в президентские выборы в США, будут касаться "лиц, осуществляющих злонамеренную киберактивность от имени правительства России".

Поправка также предусматривает применение существующих санкций, введенных в соответствии с президентским указом, при условии, что Конгресс сможет рассмотреть и потенциально заблокировать любые попытки Белого дома смягчить такие санкции в отношении России.

Как заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, новые санкции отправят России от Вашингтона "мощное и двухпартийное заявление".

Ожидается, что поправка будет проголосована вместе с законопроектом о санкциях в отношении Ирана уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 не исключают дополнительных санкций против России из-за ее агрессивных действий в Украине.
Delo
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