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13 июня 17, 16:01
Видео перехвата Су-27 самолетов США (ФОТО, ВИДЕО)
Су-27
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Пентагон назвал безопасным маневр российского истребителя.

Перехват российским истребителем Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем 9 июня был снят из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B и опубликован в YouTube.

В состав американской группы самолетов также входил бомбардировщик Boeing B-52H и самолет-заправщик Boeing KC-135R.




Видео военных США показывает истребитель Су-27П морской авиации ВМФ РФ из состава 72-й авиабазы Балтфлота в Черняховске, Калининградская область.

Напомним, в день инцидента Пентагон опубликовал в Twitter фотографии перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27.
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Korrespondent
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