Видео перехвата Су-27 самолетов США (ФОТО, ВИДЕО)

Перехват российским истребителем Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем 9 июня был снят из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B и опубликован в YouTube.

В состав американской группы самолетов также входил бомбардировщик Boeing B-52H и самолет-заправщик Boeing KC-135R.



