Видео перехвата Су-27 самолетов США (ФОТО, ВИДЕО)

Перехват российским истребителем Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем 9 июня был снят из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B и опубликован в YouTube.
В состав американской группы самолетов также входил бомбардировщик Boeing B-52H и самолет-заправщик Boeing KC-135R.
Видео военных США показывает истребитель Су-27П морской авиации ВМФ РФ из состава 72-й авиабазы Балтфлота в Черняховске, Калининградская область.
Напомним, в день инцидента Пентагон опубликовал в Twitter фотографии перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27.