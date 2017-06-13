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13 июня 17, 17:16
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Мэттис
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Для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования, говорит Мэттис.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в конгрессе, что он шокирован низкой боеготовностью американской армии.

Вечером в понедельник Мэттис выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год.

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании.

"Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов", - сказал Мэттис.

"Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство - и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать", - заявил министр.

По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.

Мэттис прокомментировал и блокаду Катара. Он назвал ситуацию в этой стране очень сложной. При этом министр добавил, что финансирование террористических группировок "не отвечает общим интересам".
Korrespondent
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