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14 июня 17, 09:12
В Польше извинились за карту Украины без Крыма
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Редакция заменила карту Украины на правильную.

Польское общественное радио признало свою ошибку в связи с публикацией карты Украины без Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

"Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась, отвергла наличие какого-либо злого умысла и безотлагательно заменила карту Украины на правильную", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в глобальном интернет-пространстве "гуляет" еще много таких искаженных карт, которые вводят в заблуждение пользователей, особенно из других стран.

"Важно объединить усилия украинцев, поляков и представителей других дружественных нам народов, чтобы такие карты выявлять и безотлагательно реагировать", – отметили в диппредставительстве.

Напомним, польское радио Жешув (Polskie Radio Rzeszów) проиллюстрировало новость о том, как украинцы пользуются безвизовым режимом картой Украины без Крыма.
Korrespondent
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