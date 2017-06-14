В Польше извинились за карту Украины без Крыма

Польское общественное радио признало свою ошибку в связи с публикацией карты Украины без Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

"Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась, отвергла наличие какого-либо злого умысла и безотлагательно заменила карту Украины на правильную", – говорится в сообщении.





В посольстве отметили, что в глобальном интернет-пространстве "гуляет" еще много таких искаженных карт, которые вводят в заблуждение пользователей, особенно из других стран.





"Важно объединить усилия украинцев, поляков и представителей других дружественных нам народов, чтобы такие карты выявлять и безотлагательно реагировать", – отметили в диппредставительстве.





Напомним, польское радио Жешув (Polskie Radio Rzeszów) проиллюстрировало новость о том, как украинцы пользуются безвизовым режимом картой Украины без Крыма.



