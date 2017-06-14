В Лондоне горит 27-этажный дом: есть пострадавшие (видео)

В западной части Лондона сегодня вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Возгорание пытаются потушить двести пожарных и 40 пожарных автомобилей. Об этом сообщается в официальном Twitter пожарной бригады Лондона.

Причина пожара на данном этапе неизвестна.

В то же время, как передает ВВС, огонь возник в башне Гренфелл в имении Ланкастер Уэст около 1:16 по местному времени. Полиция уже заявила, что здание может упасть. Около 4:00 полиция заявила, что жителей продолжают эвакуировать из блока многоэтажки.



"Мы видели обломки, которые падают из здания, мы слышали взрывы, мы слышали звук разбитого стекла. Полиция продолжает расставлять свои границы, отталкивая представителей общественности, опасаясь, что здание может рухнуть", — передает корреспондент издания.



К настоящему моменту известно о двух пострадавших.

Вместе с тем, как следует из поступающих сообщений, в доме еще находятся жители, которые пытаются разными способами привлечь к себе внимание спасателей. Сколько людей находилось в здании в момент возгорания, неизвестно.