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14 июня 17, 10:41
Германия ввела пограничный контроль на один месяц
пограничный контроль
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Это связано с проведением саммита "большой двадцатки".

С 12 июня Германия ввела пограничный контроль на наземной, воздушной и морской внутренней границе из-за повышенных требований к безопасности во время проведения 7-8 июля 2017 года в Гамбурге саммита стран G20.

Как сообщает департамент консульской службы МИД Украины, эти мены будут предприниматься в разное время на разных участках границы в зависимости от оперативной ситуации с 12 июня по 11 июля.

"Цель ввода контроля – предупреждение въезда возможных потенциальных нарушителей, которые склонны к насильственным действиям и могут помешать беспрепятственному проведению саммита", – говорится в сообщении.

Федеральное Министерство внутренних дел Германии сообщает, что путешествующие должны быть готовыми к возможным проверкам при пересечении границы и поэтому должны иметь при себе удостоверение личности или загранпаспорт. Ожидаются незначительные осложнения для трансграничного движения в отдельных местах.

"Возможность введения такого временного пограничного контроля предусмотрена Шенгенским кодексом, и принятое Германией решение было согласовано с государствами-членами ЕС и Еврокомиссией", – напомнили украинские дипломаты.

Как сообщалось, ранее Германия предупредила о приостановке Шенгена Еврокомиссию, Европейский совет, страны-члены ЕС, участников конференции министров внутренних дел и власти Гамбурга.
Korrespondent
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