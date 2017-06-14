Польша приняли миллион мигрантов из Украины и востока

Польша приняла более миллиона мигрантов и беженцев из Украины и востока. Об этом заявили в МИД Польши, передает Польское радио.

Так, Варшава прокомментировала решение Еврокомиссии о начале производства по делу невыполнения обязательств государством-членом ЕС против Польши, Чехии и Венгрии в связи с их отказом принимать беженцев в рамках процедуры о переселении от 2015 года.

В заявлении отмечается, что в 2016 году Польша приняла у себя более миллиона мигрантов и беженцев из Украины и из-за восточной границы, "значительно уменьшив миграционное давление из этих стран на другие государства ЕС".

При этом не уточняется, обеженцах из каких стран идет речь.





Сообщается, что в 2016 году Польша выделила 118,5 млн злотых (28 млн евро) на помощь жертвам конфликтов в Сирии и Ираке.





Также МИД Польши указал в заявлении, что решение Еврокомиссии "отдаляет нас как Евросоюз от комплексного решения, которое касается миграционной политики и углубляет разделение в рамках сообщества".





Как сообщалось, в 2015 году Польша отказалась принять беженцев, объяснив это тем, что в стране находится много украинских мигрантов.





Напомним, Еврокомиссия неоднократно грозила Польше и другим странам мерами из-за беженцев, однако Варшава отвергает угрозы Брюсселя и заявляет, что и дальше не собирается принимать беженцев.



