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14 июня 17, 14:35
Польша приняли миллион мигрантов из Украины и востока
Польша
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Польша выделила 28 млн евро на помощь жертвам конфликтов в Сирии и Ираке.
Польша выделила 28 млн евро на помощь жертвам конфликтов в Сирии и Ираке.

Польша приняла более миллиона мигрантов и беженцев из Украины и востока. Об этом заявили в МИД Польши, передает Польское радио.

Так, Варшава прокомментировала решение Еврокомиссии о начале производства по делу невыполнения обязательств государством-членом ЕС против Польши, Чехии и Венгрии в связи с их отказом принимать беженцев в рамках процедуры о переселении от 2015 года.

В заявлении отмечается, что в 2016 году Польша приняла у себя более миллиона мигрантов и беженцев из Украины и из-за восточной границы, "значительно уменьшив миграционное давление из этих стран на другие государства ЕС".
При этом не уточняется, обеженцах из каких стран идет речь.

Сообщается, что в 2016 году Польша выделила 118,5 млн злотых (28 млн евро) на помощь жертвам конфликтов в Сирии и Ираке.

Также МИД Польши указал в заявлении, что решение Еврокомиссии "отдаляет нас как Евросоюз от комплексного решения, которое касается миграционной политики и углубляет разделение в рамках сообщества".

Как сообщалось, в 2015 году Польша отказалась принять беженцев, объяснив это тем, что в стране находится много украинских мигрантов.

Напомним, Еврокомиссия неоднократно грозила Польше и другим странам мерами из-за беженцев, однако Варшава отвергает угрозы Брюсселя и заявляет, что и дальше не собирается принимать беженцев.
Korrespondent
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