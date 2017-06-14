Тень Сталина над российскими антипутинскими акциями протеста

"Когда Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента России 17 лет назад, никто не мог себе представить, что изображение Иосифа Сталина появится на кружках и футболках, продающихся в российских аэропортах", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова.

Журналистка сообщает, что в прошлые выходные, например, видела, как один мужчина наклеил портрет Сталина на витрину продуктового магазина в Сочи. На плакате с портретом усатого диктатора в парадной форме была цитата бывшего президента Франции Шарля де Голля: "Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем". Похожие плакаты появились и на окнах сочинских автобусов.

Читайте также: ПРОТЕСТЫ И ЗАДЕРЖАНИЯ В РОССИИ (ФОТО, ВИДЕО)



"Это безумие, это все равно, как если бы немцы расклеили портреты Гитлера по всем своим городам, - говорит студентка из Сочи Надежда Осипова. - Я не думаю, что Путин хочет, чтобы Россия была тоталитарной, но по каким-то непонятным причинам он хочет, чтобы Россия была коррумпированной, полицейским государством".

"Все это происходило накануне Дня России, национального праздника, посвященного независимости России от распавшегося в 1991 году Советского Союза, - что никогда не было легкой для понимания идеей, особенно в то время, когда Путин очевидно стремится воссоздать новую российскую империю по старым образцам", - отмечает Немцова.

Праздник в этом году запомнится столкновением поколений и идеологий, полагает она. "Сотни мужчин и женщин, подростков и пожилых людей были задержаны за участие в антикремлевских митингах. Полицейские били протестующих, утаскивая их с центральных улиц и площадей, по крайней мере, в 145 городах России", - говорится в статье.

"Очевидно, что Кремль не так представлял себе празднование Дня России", - пишет Немцова.

Месяцами московские власти готовили так называемый фестиваль "Времена и эпохи", на котором планировалось представить историю России до 1991 года.

Читайте также: ИНОПРЕССА ОТКЛИКНУЛАСЬ НА ВЧЕРАШНИЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА В РОССИИ



В своей утренней передаче радио "Эхо Москвы" задало вопрос чиновнику московской городской администрации, что могло спровоцировать задержания.

"Чиновник сказал нам, что полиция должна была задерживать любого человека, если он нес плакат или выкрикивал оппозиционные лозунги, - рассказала заместитель главного редактора радиостанции Ольга Бычкова. - А также они намеревались задерживать подозрительных людей, которые не радовались со всеми остальными на фестивале, а выражали "какие-то другие эмоции".

Это заставляет нас вновь задуматься о наблюдении де Голля, пишет Немцова. Что значит - Сталин "растворился в будущем"? Мы сталкиваемся с этим постоянно.