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14 июня 17, 20:54
Взрыв в Анкаре, есть погибший и раненые
взрыв
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В среду, 14 июня, в Анкаре в одном из магазинов прогремел взрыв.

В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, взрыв произошел в индустриальном районе столицы Турции, в магазине запасных частей и двигателей для транспортных средств. 

Причины взрыва пока выясняются. 

Между тем полиция уже открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Террористический акт.

Напомним, вооруженный мужчина в ночь 20 декабря попытался войти в посольство Соединенных Штатов Америки в столице Турции. Однако полиции удалось остановить его и взять под стражу. Как сообщает Daily Sabah, на сайте посольства США появилось сообщение, в котором говорилось, что полиция сейчас проверяет все посольства в городе.
URA-Inform
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